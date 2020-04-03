Фото: Олег Яровиков Частным клиникам Башкирии запретили отправлять анализы на коронавирус в Москву Фото: Олег Яровиков

Отбор биологического материала коммерческими организациями у людей, желающих обследоваться на коронавирус, и отправка их для обследования в другие регионы, в частности в Москву, запрещены, заявила на ежедневном брифинге в Министерстве здравоохранения республики главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.

﻿«Это четко будет отслеживаться Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором и Центром гигиены. Не допускается хождение биологического материала из региона в регион. Лабораторные исследования будут только в Республике Башкортостан и только силами Центра гигиены и эпидемиологии», — отметила Анна Казак.

По ее словам, анализы могут быть направлены в другие регионы только для подтверждения сомнительных или тяжелых случаев. В таких случаях пробы будут доставляться в сопровождении врачей со специальным образованием в противочумный институт с соблюдением биологической безопасности в соответствии с санитарными требованиями.