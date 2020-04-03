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Частным клиникам Башкирии запретили отправлять анализы на коронавирус в Москву

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Частным клиникам Башкирии запретили отправлять анализы на коронавирус в Москву Фото: Олег Яровиков

Отбор биологического материала коммерческими организациями у людей, желающих обследоваться на коронавирус, и отправка их для обследования в другие регионы, в частности в Москву, запрещены, заявила на ежедневном брифинге в Министерстве здравоохранения республики главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак.

﻿«Это четко будет отслеживаться Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором и Центром гигиены. Не допускается хождение биологического материала из региона в регион. Лабораторные исследования будут только в Республике Башкортостан и только силами Центра гигиены и эпидемиологии», — отметила Анна Казак.
По ее словам, анализы могут быть направлены в другие регионы только для подтверждения сомнительных или тяжелых случаев. В таких случаях пробы будут доставляться в сопровождении врачей со специальным образованием в противочумный институт с соблюдением биологической безопасности в соответствии с санитарными требованиями.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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