В России число заболевших Covid-19 превысило четыре тысячи человек

В России за минувшие сутки зафиксировали 601 новый случай COVID-19 в 32 регионах. Общее число инфицированных достигло 4149, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

281 человек выздоровел. Число погибших от болезни за сутки увеличилось на четыре человека — до 34.

В Башкирии, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, излечились от нового коронавируса пять человек. Общее число зараженных по республике — десять человек.

Ранее сообщалось, что ﻿в Республике Башкортостан в 20.00 часов 31 марта 2020 года вступил в силу указ главы республики Радия Хабирова о полной самоизоляции граждан.