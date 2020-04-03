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3 апреля Пятница

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Молния
12:45 В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 5816 анализов. Под подозрением 106 человек. 5 пациентов выздоровели.
Молния
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В России число заболевших Covid-19 превысило четыре тысячи человек

ОБЩЕСТВО

В России за минувшие сутки зафиксировали 601 новый случай COVID-19 в 32 регионах. Общее число инфицированных достигло 4149, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

281 человек выздоровел. Число погибших от болезни за сутки увеличилось на четыре человека — до 34.

В Башкирии, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, излечились от нового коронавируса пять человек. Общее число зараженных по республике — десять человек.

Ранее сообщалось, что ﻿в Республике Башкортостан в 20.00 часов 31 марта 2020 года вступил в силу указ главы республики Радия Хабирова о полной самоизоляции граждан.

Вероника Нигматуллина
Теги: коронавирус
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