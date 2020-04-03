Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с начала года выявили 636 ВИЧ-инфицированных; 36 из них заразились за неделю Фото: ИА «Башинформ»

С начала 2020 года в республике выявлено ВИЧ-инфицированных – 636 человек, из них мужчин – 373 (58,65%), женщин – 263 (41,35%). 36 из всего числа заразились за прошлую неделю – с 23 по 27 марта.

По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в Уфе зарегистрировано 12 заражённых: Калининский район – 3, Кировский район – 1, Ленинский район – 1, Орджоникидзевский район – 3, Советский район – 2. По два ВИЧ-инфицированных выявили в Кумертау, Стерлитамаке, Зианчуринском, Баймакском и Салаватском районах, по одному – в Октябрьском, Сибае, а также в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Благовещенском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Кармаскалинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Стерлитамакском, Стерлибашевском и Татышлинском районах.

Всего с начала года в республике выявлено 636 человек с ВИЧ — среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН России по РБ – 37 человек. Зарегистрировано беременных ВИЧ-инфицированных – 108, родилось детей от ВИЧ–инфицированных матерей – 86. Основным путем инфицирования, как и в предыдущие годы, остается половой путь. На его долю приходится 85,9%. Доля парентерального пути инфицирования снизилась и составила 12,9%.