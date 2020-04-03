Фото: Олег Яровиков В Башкирии школьники занимались физкультурой в покрытом плесенью спортзале Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане прокуратура города Салавата в судебном порядке обязала чиновников отремонтировать спортивный зал школы №22. По информации пресс-службы прокуратуры РБ, спортзал был не пригоден для проведения занятий с детьми. Его стены покрыла плесень, приточно-вытяжная механическая вентиляция не работала, а температура воздуха, в том числе в раздевальных комнатах, была значительно ниже нормы.

Несмотря на то, что зал пришел в непригодное состояние, муниципалитет не ремонтировал его. Поэтому прокуратура города в судебном порядке потребовала от администрации города провести его капитальный ремонт.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.