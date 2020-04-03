Торговые сети Башкирии планируют отменить наценку на товары первой необходимости
Торговые сети Башкирии планируют отменить наценку на товары первой необходимости Фото: Олег Яровиков
Торговые сети Башкирии обратились с предложением к республиканскому Госкомитету по торговле об отмене наценки на товары первой необходимости. Об этом сообщил руководитель Госкомторговли Алексей Гусев на совещании в правительстве 3 апреля.
«Предложение крупных торговых сетей будем в ближайшие дни отрабатывать. Они предложили отменить наценку на товары первой необходимости и будут работать в этом сегменте с отрицательной маржинальностью», — пояснил Алексей Гусев.
В Башкирии в настоящее время контролируются цены на 52 позиции. Наблюдается рост цен на сахар, лук и хозяйственное мыло, снижается на рис, бакалею и товары для детей.
«Серьезного роста цен нет», — сказал Гусев.
На складах магазинов есть товарный запас на 51-54 дня.
По его словам, в небольших магазинах наблюдается повышенный спрос на «народные средства» лечения коронавируса. Ранее сообщалось о резком повышении цены на имбирь и лимоны.