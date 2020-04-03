В башкирском Сибае начали обрабатывать аптеки дезинфицирующим туманом

В городе Сибае приобрели два парогенератора для обработки общественных пространств дезинфицирующим туманом. Об этом сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов в ходе оперативного совещания в режиме ВКС в правительстве республики.

«Обрабатываем аптеки, входные группы и кассы магазинов, банки и ГУВД», — сказал он.

Рустем Афзалов отметил также, что границы Сибая закрыты для посещения жителями Кизила и Кизильского района Челябинской области, организован пост.

Вся коммунальная техника города обрабатывает улицы хлорсодержащими растворами.

Напомним, в Сибае житель Челябинской области — носитель коронавируса — торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Продавец незадолго до этого ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к своей работе. На данный момент он уже находится в больнице с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Контактировавших с ним 227 человек отправили на самоизоляцию.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что круг контактных лиц определили, анализы взяли. Два из них попали под сомнение, их отправили на перепроверку в Центр гигиены и эпидемиологии, подозреваемые на заражение находятся в инфекционных боксах. На случай подтверждения диагноза оперативно разворачивается госпиталь.

В Сибае соблюдение режима контролируется патрулями, организовано 16 групп, в составе которых члены боевого братства, 77 сотрудников отдела внутренних дел, восемь автомобилей ППС и сотрудники частных ЧОПов.