Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

3 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
В Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 5816 анализов. Под подозрением 106 человек. 3 пациента выздоровели.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В башкирском Сибае начали обрабатывать аптеки дезинфицирующим туманом

ОБЩЕСТВО

В городе Сибае приобрели два парогенератора для обработки общественных пространств дезинфицирующим туманом. Об этом сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов в ходе оперативного совещания в режиме ВКС в правительстве республики.

«Обрабатываем аптеки, входные группы и кассы магазинов, банки и ГУВД», — сказал он.

Рустем Афзалов отметил также, что границы Сибая закрыты для посещения жителями Кизила и Кизильского района Челябинской области, организован пост.

Вся коммунальная техника города обрабатывает улицы хлорсодержащими растворами.

Напомним, в Сибае житель Челябинской области — носитель коронавируса — торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Продавец незадолго до этого ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к своей работе. На данный момент он уже находится в больнице с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Контактировавших с ним 227 человек отправили на самоизоляцию.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что круг контактных лиц определили, анализы взяли. Два из них попали под сомнение, их отправили на перепроверку в Центр гигиены и эпидемиологии, подозреваемые на заражение находятся в инфекционных боксах. На случай подтверждения диагноза оперативно разворачивается госпиталь.

В Сибае соблюдение режима контролируется патрулями, организовано 16 групп, в составе которых члены боевого братства, 77 сотрудников отдела внутренних дел, восемь автомобилей ППС и сотрудники частных ЧОПов.

Розалия Валеева
Теги: Сибай, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Дистанционное обучение в Башкирии продлится минимум две недели
Дистанционное обучение, стартующее с 6 апреля, продлится в Башкирии минимум две недели. Об этом на брифинге в четверг сообщил министр образования и науки
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
ВТБ начал предоставлять краткосрочные кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам. Первые пилотные сделки проведены в Москве с компани
В России нерабочие дни продлеваются до 30 апреля
В России нерабочие дни продлеваются по 30 апреля включительно. Такая мера позволит снизить степень распространения коронавируса нового типа. Об этом заяв
Внимание! Работодателей Башкирии просят оперативно подать сведения о своих работниках
Работодателей Башкирии просят оперативно подать сведения о своих работниках. Предприятия срочно должны зарегистрироваться на портале «Работа в России». Н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть