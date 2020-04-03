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7 причин выбрать доставку фермерских продуктов на дом в Уфе

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Не привыкли есть полуфабрикаты и не можете даже смотреть на гречку? Хочется свежего творога и душистого хлеба? Как быть, если рынки закрыты? Не беда: в Уфе заработал интернет-магазин фермерских продуктов http://medoufa.ru/. Мы собрали семь причин для заказа продуктов именно таким способом.

1.#сидимдома
Главный плюс в нынешних условиях самоизоляции: не нужно выходить из дома, продукты доставляет курьер. Вы просто выбираете на сайте http://medoufa.ru/﻿ ﻿необходимые товары, кидаете их в виртуальную корзинку и оплачиваете. Заказ также можно оформить по телефону.

2.Забота о бабушке
Сервис доставки продуктов — возможность позаботиться о пожилых родственниках, которым крайне не рекомендуется выходить из дома. Размещаете заказ, оплачиваете и указываете адрес доставки. Ваша бабушка счастливо пьет чай с башкирским медом и свежим молоком. А вы звоните ей по «Скайпу», чтобы поболтать.

3.Бесконтактная доставка
Безопасность — важный фактор. Продукты доставляются с соблюдением всех санитарных норм, курьеры регулярно проходят проверки здоровья. Пакет курьер может доставить бесконтактным способом — оставить в тамбуре, на ручке вашей двери.

4.Вкуснейшие и натуральные продукты
В режиме самоизоляции выбор продуктов ограничен ассортиментом ближайшего магазина, в радиусе 100 метров от места жительства. Если вам надоело питаться сосисками, йогуртом с полугодовым сроком хранения, выбирайте натуральные свежие продукты республиканских фермеров. Уже сейчас доступны к заказу молочные продукты, мясо, птица, квас, мед, хлеб и другие товары.

5.Поддержка местных фермеров
Интернет-магазин http://medoufa.ru/ ﻿создан с целью поддержки как башкирских товаропроизводителей, так и населения во время режима всеобщей изоляции. Делая выбор в пользу местных фермеров, вы поддерживаете основу экономики региона — малый и средний бизнес. Тысячи людей по всей Башкирии не потеряют работу, если мы все будем покупать в первую очередь местные товары.

6.Легкий способ заказа
Заказ легко оформить на сайте http://medoufa.ru/﻿﻿ или по телефону в Уфе +7 (347) 246-46-40.

7.Попасть в ассортимент магазина
Любой производитель продовольственных товаров Башкирии может бесплатно разместить свой продукт на сайте, если он соответствует следующим требованиям: товар производится на территории республики, на товар имеются все необходимые документы и сертификаты качества. По всем вопросам: +7 (347) 246-46-40.

ИА «Башинформ»
Теги: доставка продуктов, фермеры
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