7 причин выбрать доставку фермерских продуктов на дом в Уфе

Любой производитель продовольственных товаров Башкирии может бесплатно разместить свой продукт на сайте, если он соответствует следующим требованиям: товар производится на территории республики, на товар имеются все необходимые документы и сертификаты качества. По всем вопросам: +7 (347) 246-46-40.

В режиме самоизоляции выбор продуктов ограничен ассортиментом ближайшего магазина, в радиусе 100 метров от места жительства. Если вам надоело питаться сосисками, йогуртом с полугодовым сроком хранения, выбирайте натуральные свежие продукты республиканских фермеров. Уже сейчас доступны к заказу молочные продукты, мясо, птица, квас, мед, хлеб и другие товары.

Безопасность — важный фактор. Продукты доставляются с соблюдением всех санитарных норм, курьеры регулярно проходят проверки здоровья. Пакет курьер может доставить бесконтактным способом — оставить в тамбуре, на ручке вашей двери.

Сервис доставки продуктов — возможность позаботиться о пожилых родственниках, которым крайне не рекомендуется выходить из дома. Размещаете заказ, оплачиваете и указываете адрес доставки. Ваша бабушка счастливо пьет чай с башкирским медом и свежим молоком. А вы звоните ей по «Скайпу», чтобы поболтать.

Не привыкли есть полуфабрикаты и не можете даже смотреть на гречку? Хочется свежего творога и душистого хлеба? Как быть, если рынки закрыты? Не беда: в Уфе заработал интернет-магазин фермерских продуктов http://medoufa.ru/ . Мы собрали семь причин для заказа продуктов именно таким способом.

ИА «Башинформ»

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