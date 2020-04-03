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Мэрия Уфы в режим самоизоляции выдала 6 706 пропусков

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Мэрия Уфы в режим самоизоляции выдала 6 706 пропусков Фото: ИА «Башинформ»

Специальные пропуска в режим полной самоизоляции получили 6 706 уфимцев. Также городская администрация выдала 1793 документа для свободного передвижения по столице служебного транспорта.

«В основном это работники администраций, коммунальная техника, автомобили Центра общественной безопасности, дружинников, волонтеров», — сообщил на совещании в правительстве Башкирии глава уфимской мэрии Ульфат Мустафин.

Также специальный пропуска получили сотрудники аппарата правительства Башкирии, управления делами и журналисты.

ИА «Башинформ»
Теги: Уфа, коронавирус, спецпропуск
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