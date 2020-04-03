Фото: администрация Уфы В Башкирии этой весной планируется высадить 85 тысяч деревьев-крупномеров Фото: администрация Уфы

На 25 апреля 2020 года запланировано проведение республиканской акции «Зелёная Башкирия». В ее рамках в 670 различных точках населенных пунктов нашего региона высадят 85 тысяч деревьев-крупномеров и 48 тысяч кустарников.

Если к этому времени эпидемиологическая обстановка изменится к лучшему, в акции могут принять участие более 150 тысяч человек. При неблагоприятном развитии событий деревья и кустарники высадят силами коммунальных служб и волонтёров.

Посадка крупномеров, под которыми понимаются деревья высотой ствола от 1,5 до 2 метров и сформировавшейся корневой системой, – один из наиболее эффективных способов быстрого создания зеленых зон, особенно актуальный для крупных городов. В отличие от обычных саженцев, крупномеры имеют гораздо более высокую приживаемость на уровне 80-95%. Пересадка идет с комом земли без повреждения корневой системы, что позволят молодому дереву быстро адаптироваться на новом месте и начать рост.

Обычно крупномеры берут для пересадки в специальных питомниках. К примеру, в Уфе поставка посадочного материала для озеленения города в основном идет из питомника «Горзеленхоза» в Кушнаренковском районе республики.