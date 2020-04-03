В Башкирию идет похолодание, местами столбики термометров опустятся до -10
В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает существенное изменение погодных условий. По данным синоптиков, местами в регионе столбики термометров ночью опустятся до -10 градусов, возможно выпадение снега с дождем.
Сегодня, 3 апреля, на территории республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с. Днем воздуха прогреется до +5,+10 градусов.
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В Башкирию идет похолодание, местами столбики термометров опустятся до -10
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