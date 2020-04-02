Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии наблюдается подъем уровня воды на реках Белой и Сим Фото: Госкомитет РБ по ЧС

На территории Башкортостана установилась теплая погода, в связи с чем наблюдается подъем уровня воды на водных объектах, особенно на паводкоопасных реках. По данным Башгидрометцентра, уровень воды на реке Белой в районе Охлебинино и Уфы поднялся за сутки на 60 см и 39 см, соответственно.

Кроме того, наблюдается подъем воды на реке Сим в районе населенного пункта Глуховский на 31 см и на реке Белой у деревни Старосубхангулово — на 25 см за сутки.

У жителей республики есть возможность наблюдать за ледовой обстановкой на реках республики в онлайн-режиме через геоинформационную систему «Паводок» на сайте Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

«Всего в готовности к реагированию находится группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе более 12 тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники и плавсредств», — проинформировали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.