Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

2 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
На 02.04.20 в Башкирии выявлено 10 человек с коронавирусом. Проведено 5816 анализов. Под подозрением 106 человек. 2 пациента выздоровели.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В МинЖКХ Башкирии сообщили, будут ли летом отключать горячую воду в домах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В МинЖКХ Башкирии сообщили, будут ли летом отключать горячую воду в домах Фото: Олег Яровиков

Исходя из складывающейся ситуации, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии будет вносить соответствующие коррективы в планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. В том числе, в части отключения горячей воды в домах.

Об этом сообщил на брифинге Минздрава по коронавирусной инфекции замминистра ЖКХ республики Ильдус Мамаев, отвечая на вопрос, будет ли в этом году плановое отключение горячей воды в домах.

«Мы должны понимать, где мы живем. Все мероприятия, которые необходимо провести в части подготовки к предстоящему отопительному сезону — они у нас в плане. Начало этих работ планируется по завершению текущего отопительного сезона. Зима все равно придет, к ней надо готовиться, а период подготовки у нас очень короткий. Из складывающейся ситуации будем вносить соответствующие коррективы в наши планы, но готовиться к зиме мы будем», — заявил он.
Как отметил замминистра, технологически невозможно провести все ремонтные работы, не отключая ничего, в том числе горячую воду.

«Поэтому, согласно наших нормативов и наших рекомендаций ресурсоснабжающим организациям, продолжительность отключения горячей воды в населенных пунктах республики составляет не более двух недель», — пояснил Ильдус Мамаев.

Решение о начале и завершении отопительного сезона каждый муниципалитет принимает самостоятельно. Как правило, отопительный сезон заканчивается в республике сразу после майских праздников.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, отключение горячей воды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе с нарушителей режима полной самоизоляции начали брать объяснительные
1 апреля около здания ГИБДД по улице Лесотехникума, 20/1, наблюдалось скопление автовладельцев. Все они прибыли в отдел республиканской Госавтоинспекции
Коронавирус в Башкирии: полная самоизоляция, спецпропуска, кто выздоровел и заразился
«Нас погубит только одно: наша безответственность и негодяйское поведение». Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в Башкирии. В режим
Восьмой заболевший коронавирусом в Башкирии выявлен в Кумертау
Сегодня в Кумертау зафиксирован второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава города Олег Фролов. По состоянию на 31 марта в ре
Александр Сидякин о перекрытом мосте между Башкирией и Татарией: Это эксцесс исполнителей
Житель Башкортостана утром 1 апреля в соцсетях сообщил о том, что на границе с Татарстаном, в районе города Октябрьского, появилась бетонная баррикада. П
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть