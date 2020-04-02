Фото: Олег Яровиков В МинЖКХ Башкирии сообщили, будут ли летом отключать горячую воду в домах Фото: Олег Яровиков

Исходя из складывающейся ситуации, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии будет вносить соответствующие коррективы в планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. В том числе, в части отключения горячей воды в домах.

Об этом сообщил на брифинге Минздрава по коронавирусной инфекции замминистра ЖКХ республики Ильдус Мамаев, отвечая на вопрос, будет ли в этом году плановое отключение горячей воды в домах.

«Мы должны понимать, где мы живем. Все мероприятия, которые необходимо провести в части подготовки к предстоящему отопительному сезону — они у нас в плане. Начало этих работ планируется по завершению текущего отопительного сезона. Зима все равно придет, к ней надо готовиться, а период подготовки у нас очень короткий. Из складывающейся ситуации будем вносить соответствующие коррективы в наши планы, но готовиться к зиме мы будем», — заявил он.

Как отметил замминистра, технологически невозможно провести все ремонтные работы, не отключая ничего, в том числе горячую воду.

«Поэтому, согласно наших нормативов и наших рекомендаций ресурсоснабжающим организациям, продолжительность отключения горячей воды в населенных пунктах республики составляет не более двух недель», — пояснил Ильдус Мамаев.

Решение о начале и завершении отопительного сезона каждый муниципалитет принимает самостоятельно. Как правило, отопительный сезон заканчивается в республике сразу после майских праздников.