Школьные «сухие пайки» будут выдаваться по графику — Минобразования

С 6 апреля в Башкирии начинается дистанционное обучение школьников. Тем ребятам, которым положено льготное питание, оно будет выдаваться в виде сухих пайков, распоряжение об этом отдал глава республики Радий Хабиров.

Родители будут забирать их раз в неделю. Школы должны составить график с учетом времени появления каждого родителя, чтобы люди не собирались в каком-либо количестве. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин на брифинге по переходу на дистанционное обучение. Трансляцию смотрят более 20 тысяч человек.