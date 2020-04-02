Фото: pixabay.com Коронавирус в Башкирии: Смерть от COVID-19 это ЧП; как получить пропуск; штраф за фейк Фото: pixabay.com

Любой случай смерти от коронавируса в республике будет расцениваться как ЧП. Борьба с COVID-2019: что произошло за минувшие сутки в Башкирии.

«Подумайте о других людях» — так утром 1 апреля супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова через соцсети призвала жителей республики оставаться дома, чтобы остановить пандемию коронавируса. «Оставайтесь дома, и не забывайте про простые правила гигиены, рекомендованные ВОЗ, которые уберегут вас», — написала Каринэ Хабирова и напомнила, что следует тщательно мыть руки; соблюдать дистанцию в общественных местах и надевать маски; не ходить друг к другу в гости и не трогать руками лицо. С 20.00 31 марта вступил в силу указ главы РБ о полной самоизоляции граждан, напомнили в «Башинформе».

Во время самоизоляции уфимцы могут заказать доставку продуктов и товаров на дом. Мэрия опубликовала список сервисов, через которые можно это сделать. Для включения в список можно обращаться по номерам 279-05-58 и 279-05-75 или написать на адрес upr@ufacity.info.

Предприниматели могут узнать о мерах поддержки в Башкирии в условиях пандемии по «Горячей линии» центра «Мой бизнес»: 8(347)224-99-99. Всего на эти цели предусмотрено 15 млрд рублей.

В Уфе с нарушителей режима самоизоляции начали брать объяснительные. Так поступили 1 апреля с многочисленными автовладельцами, прибывшими к зданию ГИБДД по улице Лесотехникума, 20/1 для регистрации транспорта, сообщил «Башинформ». По словам очевидцев, вход в здание перекрыли, а автовладельцев попросили написать объяснительные за нарушение режима полной самоизоляции. Ранее МВД информировало, что в период карантина для регистрации или снятия с учета транспорта надо заранее записаться на прием через «Госуслуги» и прибыть в отдел ГИБДД в назначенное время.

Восьмой заболевший. В полдень 1 апреля стало известно, что в Кумертау зафиксирован второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава города Олег Фролов. Ранее сообщалось о семи случаях заболевания COVID-19. Среди них — 67-летняя жительница Кумертау, вернувшаяся из Европы. Так в республике стало 8 случаев коронавирусной инфекции, под подозрением 107 человек, 1 выздоровел. В России к этому моменту число зараженных Covid-19 достигло 2777 человек, погибших — 24, сообщил «Башинформ».

В период распространения COVID-2019 в случае госпитализации уфимцы могут временно оставить детей в центре «Семья» или в соцприюте. Если у ребенка был контакт с больным родителем, нужно сообщить на горячую линию: 8 (347)-279-91-20, информировал «Башинформ».

Лаборатории по исследованиям на COVID-19 в Башкирии начали работать в две смены. Исследования производят в восьми лабораториях медучреждений Минздрава РБ. Обследовано 5635 образцов биоматериалов. Если нагрузка будет возрастать, к работе привлекут коммерческие лаборатории.

Также стало известно, что 1, 2 и 3 апреля поликлиники будут работать с 8 до 19 часов — вместо установленного с 8 утра до 20 часов. Это связано с изменением работы общественного транспорта и введением ограничений на передвижение после 20.00, пояснили в «Башинформе».

Число дежурных детсадов в Уфе сократят до 10. Какие именно это будут детсады — на сайте администрации Уфы. Ранее сообщалось, что в Уфе работают 88 дежурных групп в 84 детсадах.

Обязательный режим самоизоляции в Башкирии нарушают 206 жителей. Они прибыли из-за границы, но не находятся дома, сообщили на брифинге Минздрава.

Как в Уфе получить пропуск на передвижения при режиме полной самоизоляции. Пропуска выдаются только на людей, пояснил на брифинге замглавы администрации Уфы Рустем Газизов. Два вида пропусков. Пластиковый выдается работникам предприятий жизнеобеспечения. Второй вариант — справка кадровой службы предприятия, которое продолжает работу в режиме самоизоляции. На улице правоохранителям необходимо предъявить удостоверение личности, пропуск или справку, рассказал «Башинформ».

Любой случай смерти от коронавируса будет оцениваться как ЧП. 1 апреля глава Башкирии Радий Хабиров посетил Демскую городскую клиническую больницу Уфы, перепрофилированную под инфекционный госпиталь. Здесь развернуто 215 коек для больных коронавирусом, обсервационное родильное отделение и для беременных женщин, в случае если у них обнаружат коронавирус. «Сегодня важно понимать, что любой случай смерти от коронавируса в республике мы будем оценивать как ЧП и очень важно не допустить этого», — отметил Хабиров. По его словам, пик инфекции ожидается в конце апреля, передает «Башинформ».

Строительство новой инфекционной больницы в Уфимском районе будет закончено в июне. «Мы никогда в истории не строили в такие рекордно короткие сроки такой объект», — заметил Хабиров. Он также поблагодарил жителей Башкирии за соблюдение режима самоизоляции. «Это основной и достаточно эффективный способ противостоять распространению инфекции», — сказал Хабиров. Глава Башкирии не стал уходить на режим самоизоляции, но при этом соблюдает все меры безопасности. «Что мы будем делать, если органы государственной власти не будут работать?» — пояснил Радий Хабиров.

О новом случае заражения Covid-19 от торговца мясом сообщил мэр Сибая Рустем Афзалов. По его словам, у сотрудника Кизильского отделения Сбербанка, который контактировал с зараженным вирусом торговцем мяса на сибайском рынке, подтвердился коронавирус. Ранее сообщалось, что в Сибае житель Челябинской области торговал мясом на рынке сразу после того, как съездил за рубеж. Сейчас он в больнице. «Среди жителей нашего города могут быть те, кто обращался в Сбербанк села Кизил в течение последних двух недель или имели контакты... При наличии признаков болезни необходимо вызвать врача через телефон «Горячей линии» ЦГБ», — обратился мэр к жителям города. Ранее ﻿у фельдшера «скорой» из Челябинской области обнаружили Covid-19 после того, как она взяла анализ у торговца мясом в Башкирии.

В Башкирии оштрафовали женщину за фейковую информацию о коронавирусе. 37-летняя жительница Салавата в соцсетях оставила комментарий под постом о «горячей» теме. Полиция установила личность нарушительницы. При этом женщина осознавала, что эта информация не соответствует действительности. В итоге суд назначил распространительнице фейков штраф – 15 тысяч рублей, сообщил «Башинформ».

Тем временем власти Башкирии помогли вернуться на родину из Индии четырем жителям республики. 1 апреля в Башкирию они прибыли рейсом Аэрофлота через Москву. Возвращение жителей Башкортостана курировал лично глава республики Радий Хабиров. По данным «Башинформа», в Индии остаются еще 78 граждан России из Башкирии. Их возвращением на родину занимается правительство РБ.

За прошедшие сутки 30 жителей Башкирии попросили помощи волонтеров. Столько заявок поступило на горячую линию колл-центра «Единой России» по профилактике коронавируса. «В Уфе волонтеры посетили восемь адресов, по которым люди старшего возраста просили доставку продуктов и лекарств. В Нефтекамске волонтеры выполнили три аналогичные заявки, в Белебее – две и по одной в Сибае и Стерлитамакском районе», — рассказали в БРО ВПП «Единая Россия». Стать волонтером можно, позвонив по круглосуточному телефону колл-центра 8 800 201 89 03, напомнили в «Башинформе».

Для того чтобы снизить степень распространения коронавируса, россиянам нужно сидеть дома более 14 дней, поэтому нерабочие дни следует продлить, заявил﻿а глава Роспотребнадзора Анна Попова.