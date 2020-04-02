Фото: UTV В Уфе мужчина с маленьким ребенком прогуливался по крыше магазина Фото: UTV

Накануне днем мужчина с маленьким ребенком прогуливался по крыше пристроя жилого дома 45 по ул. Коммунистической в Уфе. По словам очевидцев, вызвавших спасателей, они попали туда через окно квартиры, расположенной на втором этаже дома.

По прибытии на место сотрудников городского Управления гражданской защиты на крыше уже никого не было. «Специалисты, примерно вычислив квартиру, откуда можно выбраться на крышу, попытались побеседовать с уфимцем, но он не стал открывать им дверь. Спасателям удалось поговорить с ним только с улицы через открытое окно. Мужчина пообещал больше так не делать», — соощили детали инцидента в пресс-службе УГЗ.

В экстренных службах обратиличь к уфимцам с просьбой не подвергать себя и тем более детей неоправданному риску. После такой «прогулки» ребенок может запомнить, что так делать можно, что так гулять безопасно. Но самое страшное в том, что, оставшись даже ненадолго в одиночестве, малыш может также выйти в окно.