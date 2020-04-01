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Парламент Башкирии готовится к проведению дистанционных заседаний

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Парламент Башкирии готовится к проведению дистанционных заседаний Фото: Олег Яровиков

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан готовится к проведению дистанционных заседаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«В настоящее время ведется тестирование специальной IT-системы, которая позволяет это делать, – рассказал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Депутаты смогут пользоваться ею как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств. Предусмотрена возможность видеовыступлений, онлайн-голосования и другого функционала, характерного для обычных заседаний. Систему можно будет использовать как в ходе пленарного заседания, так и на заседаниях постоянных комитетов, которые должны состояться уже на следующей неделе».

Ранее парламент Башкортостана уже проводил пленарное заседание 24 марта в особом режиме – для минимизации контактов депутаты находились в разных залах, входили и выходили небольшими группами.

«На фоне усиления распространения коронавируса с каждым днем требуются все более эффективные меры профилактики, – отметил Константин Толкачев. – Парламент в целом перешел на особый режим работы. – Отменены практически все мероприятия. Часть работников Секретариата переведена на удаленный режим работы. Личный прием граждан депутатами приостановлен, обращения принимаются только по телефону и через интернет. Допуск посетителей в здание Государственного Собрания максимально ограничен и осуществляется по специальным пропускам».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ
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