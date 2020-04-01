Фото: Олег Яровиков В Башкирии лаборатории по исследованиям на COVID-19 работают в две смены Фото: Олег Яровиков

В Башкирии исследования на COVID-19 производят в восьми лабораториях медицинских учреждений Минздрава республики. Сотрудники перешли на работу в две смены.

Обследовано 5635 образцов биоматериалов.

Как отметила во время брифинга 1 апреля заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Коннова, в случае, если нагрузка на лаборатории будет возрастать, к работе будут привлечены сотрудники коммерческих лабораторий. В настоящее время в резерве находятся три лаборатории с квалифицированным обученным персоналом.

В Башкирии также создан реестр оборудования для ПЦР-исследований, в случае необходимости его также будут использовать. Пока мощностей государственных учреждений достаточно.

По данным на 1 апреля, в республике зафиксировано 8 заболевших.