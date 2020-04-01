Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ В Башкирии осужденные общаются с родными по видеосвязи Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

Во всех учреждениях УФСИН России по Башкортостану установлены технические аппараты с системой видеосвязи. По данным пресс-службы ведомства, терминал представляет собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой.

Осужденные активно пользуются данной возможностью и общаются со своими родственниками. Например, в исправительной колонии строгого режима №9 (Уфа) с начала года совершено более 600 видеозвонков.

«Видеопереговоры относятся к телефонным переговорам и не приравниваются к краткосрочным или длительным свиданиям, а считаются обычным телефонным разговором. Продолжительность одного видеосеанса по закону ограничена 15 минутами», — пояснили в ведомстве.

В условиях самоизоляции из-за распространения новой коронавирусной инфекции данный вид связи особенно актуален для родственников осужденных.