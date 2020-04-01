Фото: Ксения Калинина В Хабаровске транспортная полиция задержала курившего в самолете жителя Башкирии Фото: Ксения Калинина

В дежурную часть транспортной полиции аэропорта Хабаровска поступило сообщение о том, что в самолете, следовавшем по маршруту Москва-Хабаровск, находится пассажир, куривший на борту.

Рейс встретили сотрудники транспортной полиции. Они сопроводили 32-летнего жителя Башкортостана в дежурную часть, расположенную в здании аэропорта.

«В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.