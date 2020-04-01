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«Ростелеком»: спрос на услуги растет – сеть работает устойчиво

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Ростелеком» зафиксировал в Приволжском федеральном округе рост спроса на цифровые сервисы компании. Этому способствовали массовый переход на удаленную работу, выросшая потребность людей в дистанционном образовании, цифровых видеосервисах и онлайн-покупках.

Количество поступивших за последнюю неделю от жителей регионов ПФО заявок на предоставление доступа к высокоскоростному интернету увеличилось на 33%, на подключение интерактивного ТВ – на 10% и телефонии – на 22%. На 23% выросло число заказов на пакетные предложения оператора. Наибольший спрос на услугу сети передачи данных компании отмечен в Башкирии (64%), Татарстане (54%) и Республике Марий Эл (46%).

В Башкирии спрос на услуги телефонной связи вырос на 69%, на 17% увеличилось число заявок на интерактивное телевидение, на 44% повысилась потребность в пакетных предложениях.

Повышение скорости передачи данных на тарифных планах абонентов до максимально возможной и рост спроса на телеком-сервисы провайдера увеличили нагрузку на сеть не более чем на 10%. Это никак не сказалось на работе оказываемых сервисов. Инфраструктура компании имеет прочный запас пропускной способности, обеспечивающий потребителям качественную связь.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Мы осознаем важность человеческого общения, особенно в дни борьбы с коронавирусом и вынужденной изоляции. Нет никаких сомнений, что «Ростелеком» обеспечит бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры с тем, чтобы потребители получали качественные цифровые сервисы и телефонию».

Компания продолжает предпринимать меры по повышению надежности инфраструктуры связи и качеству предоставления цифровых сервисов. Инсталляционные и ремонтные и работы проводят специалисты, обеспеченные средствами индивидуальной защиты.

Благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям объекты и сети связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме, не возникает перегрузок на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями.

ИА «Башинформ»
Теги: Ростелеком
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