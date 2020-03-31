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Ростислав Мурзагулов поддержал инициированный жителями Башкирии флешмоб #Шаймуратовгерой

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Ростислав Мурзагулов поддержал инициированный жителями Башкирии флешмоб #Шаймуратовгерой Фото: соцсети

Член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов поддержал народный флешмоб﻿ #Шаймуратовгерой. На своей странице в Facebook он опубликовал пост и фотографию с девизом «Потомки Салавата отступать не умеют!». Именно этими словами генерал-майор Минигали Шаймуратов вдохновлял бойцов легендарной 112-й Башкавдивизии.

«Погодите со своей короной. Нет, недооценки противника у нас нет. Мы делаем все, чтобы никто не умер, и работаем 24/7. Но давайте вспомним, что эта угроза — не первая. Надеюсь, мы с вами сделаем все так, что потом констатируем, что и не самая страшная. И давайте вспомним, что у нас всегда были те, кто на угрозы отвечали вот такой, может быть, и нагловатой фразой... Но бойцы вдохновлялись ей и создали одно из двух самых героических соединений огромной страны. А генерала Шаймуратова, нашего героя, вчера, спустя несправедливых 78 лет ожидания нашла наконец-то награда!..

Справимся и сейчас. Главное — не ныть, не трястись от страха (но и не быть раздолбаями!), не ругаться, не спихивать работу друг на друга, не пытаться отсидеться с краю, не засовывать голову в песок, а спокойно делать то, что должен сейчас делать каждый. И все будет хорошо. Соберемся в июне на «Нефтянике» и побьем снова каких-нибудь «спартачей» и «зенитчиков». А вместо кричалок зарядим: «Потомки Салавата отступать не умеют!»», — написал Мурзагулов.

ИА «Башинформ»
Теги: Минигали Шаймуратов
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