Фото: Валерий Шахов Жителей Башкирии предупреждают об усилении ветра Фото: Валерий Шахов

С 31 марта по 1 апреля местами по республике ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сообщает Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Башкирии со ссылкой на «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики 1 апреля прогнозируют местами небольшой дождь, ночью дождь со снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью прогнозируется -1,+4, днем +6,+11.

2 апреля ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, дождь со снегом, на отдельных участках дорог гололедица, днем без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0, до -5, при прояснениях до -10, днем 0,+5.