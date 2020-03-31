Госдума рассмотрела антикоронавирусные законопроекты сразу в трех чтениях

В эти минуты депутаты Государственной Думы проводят пленарное заседание. По словам спикера нижней палаты российского парламента, приоритетные законопроекты будут рассмотрены сразу в трех чтениях. В первую очередь это проекты законов, предложенные правительством о мерах поддержки населения, малого и среднего бизнеса. Среди приоритетных также внесение изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях о введении повышенной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и карантина.

Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин рассказал агентству «Башинформ», что сегодня рассматриваются и поправки в Налоговый кодекс – льготы для малого и среднего предпринимательства, а также поправки в Бюджетный кодекс, направленные на поддержку регионов.

«Мы начали пленарное заседание в 10 утра, чтобы по максимуму рассмотреть все необходимые законопроекты, которые сегодня крайне важны в новых реалиях. Все законы пройдут три чтения с соблюдением всех необходимых процедур. Хочу напомнить, что в первую очередь многие из них направлены на поддержку жителей нашей страны, малого и среднего бизнеса в условиях распространения COVID-19. Напомню, что о них в своем обращении к гражданам России говорил президент России Владимир Путин», — отметил парламентарий.

«Просто проведите это время со своей семьей, почитайте вместе книги, посмотрите хорошие фильмы, займитесь самообучением, сделайте дела, которые вы до сих пор откладывали из-за нехватки времени. Даже сидя дома, можно заниматься спортом, делать просто элементарную зарядку. В такой сложной эпидемиологической ситуации дом — самое безопасное место. Опасность заражения новым типом коронавируса — реальна. Посмотрите на пример других стран. Если мы хотим быстрее вернуться к обычной жизни нужно быть просто дома. И сегодня всем нам нужно благодарить врачей и медсестер, которые рискуют своими жизнями и работают на износ, ради нас», — подчеркнул Рамзил Ишсарин.

По словам Рамзила Ишсарина, сегодня жителям страны и республики надо внять своему разуму и провести эти дни у себя дома, не подвергая риску своих близких и родных.По словам парламентария, они с коллегами продолжают свою работу, понимая, насколько важно оперативно принять новые законы, которые должны минимизировать последствия распространения коронавируса в России. При этом депутаты также соблюдают все меры предосторожности и предписания врачей.

Напомним, что Государственная Дума сегодня на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Сразу в трех чтениях приняты и поправки в Уголовный кодекс, которые направлены на ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Депутаты также рассмотрели законопроект, который наделяет правительство правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части, а также право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

Также устанавливается особый порядок регистрации и обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Правительство в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями по определенному перечню.

Одновременно вводятся особенности регулирования государственных и муниципальных закупок. Правительство сможет в 2020 году установить дополнительный перечень случаев, когда закупки для государственных и муниципальных нужд можно осуществлять у единственного поставщика (то есть без проведения конкурсных процедур, которые требуют определенных временных затрат). В исключительных случаях (например, при ЧС) правительству предоставляется право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении и закон, в соответствии с которым выплаты по больничному листу будут составлять не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года. Он подготовлен в рамках исполнения поручения Президента РФ.