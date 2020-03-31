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В социальной сети ВКонтакте стартует образовательный онлайн-марафон «Домашний час»

ОБЩЕСТВО
Фото: Минпросвещения РФ

В социальной сети ВКонтакте стартует образовательный онлайн-марафон «Домашний час» Фото: Минпросвещения РФ

В помощь и поддержку родителям, школьникам и студентам, находящимся сегодня дома, Министерство просвещения РФ запускает марафон открытых эфиров «Домашний час» в социальной сети ВКонтакте.

Ежедневно в VK лучшие педагоги страны, психологи из образовательной среды, популярные блогеры и эксперты в области культуры и искусства будут делиться советами как построить свой день с пользой для себя и своих детей и помогать с ежедневным расписанием образовательных активностей.

Сегодня 31 марта в 12:00 по московскому времени министр просвещения Сергей Кравцов расскажет о том, что будет происходить в системе образования как ближайшие дни, так и в долгосрочной перспективе и ответит на вопросы зрителей. Трансляция будет доступна в сообществе министерства.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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