Генерал Шаймуратов - наш супергерой: директор башкирской киностудии «Муха»
Артур Абдрахманов, руководитель киностудии «Муха» считает, что решение о присвоении звания Героя России Шаймуратову было очевидным:
«Это долгожданная новость. Давно об этом говорили, и наконец награда нашла героя. На самом деле постфактум отметили то, что для нас по сути было очевидным с детских времен. Минигали Шаймуратов — человек-легенда. Не так много таких героев с наших времен — они наперечет. И вот наш супергерой Шаймуратов — Герой России. И, несмотря на окружающие нас новости и события, сегодня — очень хороший день», — сказал он.
Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
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Генерал Шаймуратов - наш супергерой: директор башкирской киностудии «Муха»
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