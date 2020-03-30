Генерал Шаймуратов - наш супергерой: директор башкирской киностудии «Муха»

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Артур Абдрахманов, руководитель киностудии «Муха» считает, что решение о присвоении звания Героя России Шаймуратову было очевидным:

ИА «Башинформ»

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