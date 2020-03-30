Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

30 марта Понедельник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Генерал Шаймуратов - наш супергерой: директор башкирской киностудии «Муха»

ПОЛИТИКА

Артур Абдрахманов, руководитель киностудии «Муха» считает, что решение о присвоении звания Героя России Шаймуратову было очевидным:

«Это долгожданная новость. Давно об этом говорили, и наконец награда нашла героя. На самом деле постфактум отметили то, что для нас по сути было очевидным с детских времен. Минигали Шаймуратов — человек-легенда. Не так много таких героев с наших времен — они наперечет. И вот наш супергерой Шаймуратов — Герой России. И, несмотря на окружающие нас новости и события, сегодня — очень хороший день», — сказал он.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: 1
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут послания для проверяющих
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут проверяющим необычные послания. Свои обращения они оставляют на дверях. Фото посланий появи
В Башкирии похолодания в первой половине апреля могут уменьшить масштабы паводка
По данным портала gismeteo.ru, с 29 марта по 1 апреля в Башкирию придет теплый фронт. Дневная температура будет колебаться в пределах от +9 до +11 граду
В Башкирии чиновник и его супруга вышли на работу сразу после заграничной поездки
Крайне неприятный случай произошел с одним из чиновников в Башкирии. Как сообщил 30 марта на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий
В Башкирии планируется ввести режим полной самоизоляции граждан
В Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров со ссылкой на рекомендации премьер
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть