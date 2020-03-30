Присвоению Героя Шаймуратову радуются в том числе в ЛНР: руководитель Союза ветеранов БД

Тимерьян Ражапов, председатель РОО РБ «Башкирский союз ветеранов боевых действий» рассказал "Башинформу" о том, как собирали подписи в поддержку решения присвоения звания Героя генералу Шаймуратову:

Знаете, в Луганской народной республике, в городе Петровское есть 22 школа, которой в 2016 году присвоено имя Шаймуратова. Сегодня я им отправил обращение Главы Башкирии Радия Фаритовича Хабирова о том, что генералу присвоили звание Героя России, там тоже радуются вместе с нами. Очень многие звонят, поздравляют. У меня нет слов — только эмоции.

Я всегда верил, что Радий Фаритович добьется присвоения звания Героя России Минигали Шаймуратову. Он же сказал 20 сентября, когда был в Кармаскалах, что мы обязательно добьемся присвоения звания Героя России Минигали Шаймуратову. Как достойный Глава республики он исполнил свое обещание, и в преддверии 9 мая нашему генералу присвоили имя Героя России", — сказал он.