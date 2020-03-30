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Присвоению Героя Шаймуратову радуются в том числе в ЛНР: руководитель Союза ветеранов БД

ПОЛИТИКА

Тимерьян Ражапов, председатель РОО РБ «Башкирский союз ветеранов боевых действий» рассказал "Башинформу" о том, как собирали подписи в поддержку решения присвоения звания Героя генералу Шаймуратову:

"Мы в 2013 году объявляли акцию по сбору подписей о присвоении звания Героя России генералу Шаймуратову. И с 2013 года по 2017-й было собрано более 500 тысяч подписей. Присоединились даже жители Луганской народной республики, они собрали около 200 тысяч подписей. Мы все это передали руководству республики. Я как воин-интернационалист очень рад, что нашему легендарному командиру 112-й Башкирской кавдивизии Минигали Шаймуратову присвоили звание Героя России. Потому что мы, воины-«афганцы», воины-«чеченцы» выросли в духе патриотизма, мы пели песни про «Шаймуратова генерала», и ни у кого не возникало вопроса, присвоили ли генералу Героя. Казалось очевидным.

Знаете, в Луганской народной республике, в городе Петровское есть 22 школа, которой в 2016 году присвоено имя Шаймуратова. Сегодня я им отправил обращение Главы Башкирии Радия Фаритовича Хабирова о том, что генералу присвоили звание Героя России, там тоже радуются вместе с нами. Очень многие звонят, поздравляют. У меня нет слов — только эмоции.

Я всегда верил, что Радий Фаритович добьется присвоения звания Героя России Минигали Шаймуратову. Он же сказал 20 сентября, когда был в Кармаскалах, что мы обязательно добьемся присвоения звания Героя России Минигали Шаймуратову. Как достойный Глава республики он исполнил свое обещание, и в преддверии 9 мая нашему генералу присвоили имя Героя России", — сказал он.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
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