Генерал Шаймуратов - герой для всех народов бывшего Советского Союза: мнение

Ильгиз Султанмуратов, директор ГБУ «Дом дружбы народов РБ» считает, что присвоение звания Героя страны генералу Шаймуратову долгие годы было неосуществимой мечтой.

Присвоение Шаймуратову звания Героя России — событие очень большое. Знаете, я даже сейчас испытываю некоторую пустоту, так бывает, когда чего-то очень сильно и долго ждешь, потому что мало к чему осталось стремиться в этом направлении, в этой сфере. Мы этого столько лет ждали, и это было трудно осуществимо. И мы очень рады, что руководство страны поддержало народную инициативу, это пример, когда население и власть в одном порыве жаждали, чтобы восторжествовала справедливость. И она восторжествовала.