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Генерал Шаймуратов - герой для всех народов бывшего Советского Союза: мнение

ПОЛИТИКА

Ильгиз Султанмуратов, директор ГБУ «Дом дружбы народов РБ» считает, что присвоение звания Героя страны генералу Шаймуратову долгие годы было неосуществимой мечтой.

«Это большая новость, большая радость для всех. Может сложиться обманчивое впечатление, что Шаймуратов — герой только для башкир. На самом деле он герой для всех народов бывшего Советского Союза, для России, потому что шаймуратовская дивизия только на первоначальном этапе была башкирской, а к концу войны она стала интернациональной: там были и казахи, и туркмены, и киргизы, и татары, и русских много было. Для всех них символом этой дивизии была личность генерала Шаймуратова.

Присвоение Шаймуратову звания Героя России — событие очень большое. Знаете, я даже сейчас испытываю некоторую пустоту, так бывает, когда чего-то очень сильно и долго ждешь, потому что мало к чему осталось стремиться в этом направлении, в этой сфере. Мы этого столько лет ждали, и это было трудно осуществимо. И мы очень рады, что руководство страны поддержало народную инициативу, это пример, когда население и власть в одном порыве жаждали, чтобы восторжествовала справедливость. И она восторжествовала.

Я очень надеюсь, что это сподвигнет не только открывать запланированные памятники, но и изучать жизнь Шаймуратова, включить его не только в военно-патриотическое воспитание в Башкирии, но и в российском масштабе. Он этого достоин. Это бесспорный образ, без каких-либо противоречий. Человек, до конца преданный своей стране, воинскому долгу, всегда бывший на острие атаки, на передовой. Во многом, мне кажется, эта личность еще недооцененная», — сказал он.
Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
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