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Минигали Шаймуратов занял почетное место среди 78 Героев Советского Союза - Ильшат Утяев

ПОЛИТИКА

Сегодняшний день вошел в историю Башкортостана указом о присвоении легендарному комдиву, генерал-майору Минигали Шаймуратову звания Героя России посмертно. Директор Республиканского Музея Боевой славы Ильшат Утяев прокомментировал агентству «Башинформ» это событие:

«77 лет прошло со дня исторической гибели генерала-майора Минигали Шаймуратова, командира 112-й Башкавдивизии. Под его руководством дивизия стала легендарной, гвардейской, орденоносной. В Башкортостане созданы музейные экспозиции, посвященные дивизии, проводятся тематические мероприятия, конкурсы, встречи и концерты, организуются военно-исторические фестивали и реконструкции.

В Республиканском музее Боевой Славы имеется тематическая экспозиция, посвященная 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. На официальном сайте музея в разделе «Герои Отечества» представлены личные страницы Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы дивизии. В Демском районе города Уфы функционирует Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Благодаря упорству Главы Башкортостана Радия Хабирова Указом Президента России Минигали Шаймуратову присвоено звание Герой России (посмертно). Сегодня Герой России генерал-майор Минигали Шаймуратов занял почетное место среди 78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы 112-й Башкирской (16-й гвардейской) кавалерийской дивизии».

ИА «Башинформ»
Теги: Минигали Шаймуратов, Герой России, комментарии
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