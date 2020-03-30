Присвоение Героя Шаймуратову поддерживает нас во время эпидемии коронавируса: мнение
Батыргарай Салимович Зулькарнаев, контр-адмирал атомной подводной лодки считает, что решение о присвоении почетного звания Героя России генералу Шаймуратову поддержит россиян в период распространения коронавирусной инфекции.
«Я рос в такой обстановке и в такой семье, что в народных гуляньях, патриотических мероприятиях мы пели песню про «Шаймуратова генерала». И с детства я был настроен посвятить свою жизнь военной службе. Я почему-то думал, что он уже Герой Советского Союза. Мы изучали его биографию, его боевой путь, и казалось, что эта формальность тогда уже была исправлена. Когда стал старше, узнал, что это не так, и было обидно. Ведь, когда формировалась эта кавалерийская дивизия, людей брали, лошадей брали — это все корни из нашей республики. Не все, наверное, 100 процентов бойцов из республики, но дух в ней Башкортостана. Имя генерала и боевые успехи дивизии всегда были связаны с Башкортостаном, потому что в различных подразделениях, больших и малых, служили выходцы из Башкортостана.Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Сейчас по всей стране и во всем мире печальная и напряженная обстановка в связи с коронавирусной инфекцией. А в это время нашему башкирскому генералу присвоено звание Героя России. Это поддерживает. И все в Башкортостане, от мала до велика, воспринимают это с воодушевлением. Думаю, это поможет нам пережить это тяжелое время. Я как военный понимаю, насколько это важно. Это большое, радостное событие. Чаще нам надо делать такое — не забывать достойных людей», — сказал он.