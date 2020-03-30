Присвоение Героя Шаймуратову поддерживает нас во время эпидемии коронавируса: мнение

Батыргарай Салимович Зулькарнаев, контр-адмирал атомной подводной лодки считает, что решение о присвоении почетного звания Героя России генералу Шаймуратову поддержит россиян в период распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас по всей стране и во всем мире печальная и напряженная обстановка в связи с коронавирусной инфекцией. А в это время нашему башкирскому генералу присвоено звание Героя России. Это поддерживает. И все в Башкортостане, от мала до велика, воспринимают это с воодушевлением. Думаю, это поможет нам пережить это тяжелое время. Я как военный понимаю, насколько это важно. Это большое, радостное событие. Чаще нам надо делать такое — не забывать достойных людей», — сказал он.