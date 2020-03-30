Экс-начальник Генштаба ВС СССР: Удивительно, как долго Шаймуратову не присваивали Героя

Владимир Николаевич Лобов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1991 году, высказался по поводу присвоения звания Героя России генералу Шаймуратову.

«И в школе, и на протяжении всей жизни имя генерала Шаймуратова было у нас на слуху. Всегда о нем говорили, вспоминали и гордились им. И, конечно, были удивлены, что он не Герой Советского Союза, что ему никак не могут присвоить звание… Наконец, это событие свершилось. Я от всей души поздравляю вас, всех жителей Башкирии с этим величайшим событием и желаю всем добра и здоровья», — сказал он.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.