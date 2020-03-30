Благодарные потомки сделали всё, чтобы Шаймуратов стал Героем России - Зугура Рахматуллина

Депутат Госдумы РФ, руководитель Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина прокомментировала большое историческое событие, о котором стало известно сегодня.

«Присвоение звезды «Героя России» нашему легендарному комдиву, генералу-майору Минигали Шаймуратову — это признание подвига не только нашего национального героя. Это признание бессмертного подвига многонационального народа Башкортостана и всей нашей большой Родины. Более 700 тысяч башкортостанцев разной веры, разной национальности ушли на войну, они защищали большую страну и около 300 тысяч погибли, — говорит Зугура Рахматуллина. — Но память человеческая, память национальная, память историческая свежа, она никогда не угаснет. Легендарная дивизия вписала себя в историю бессмертными буквами. Победа в этой войне была нашей, потому что были такие легендарные люди, как генерал Шаймуратов».

Депутат отметила, что подвижническая работа руководства и историков Башкортостана — потомков тех, кто прошел через эту войну, увенчалась заслуженным успехом. Сегодня генерал Шаймуратов является символом вечных слов «Никто не забыт, ничто не забыто!».

«Несмотря на бюрократические препоны, временные и пространственные границы, звезда нашла своего героя благодаря нашему новому руководителю Радию Хабирову. Организованная, системная, целенаправленная, подвижническая работа сумела достичь своих целей. Слаженно работала команда республики во главе с командой всей нашей страны. Сегодня благодарные потомки сделали все, чтобы генерал Минигали Шаймуратов стал Героем большой страны», — подчеркнула Зугура Рахматуллина.