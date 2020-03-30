Фото: Олег Яровиков Шаймуратов - олицетворение судьбы славных сынов нашего народа: мнение Фото: Олег Яровиков

Президент Академии наук РБ Альфис Гаязов считает, что Шаймуратова на протяжении многих лет воспринимали как подлинно народного героя.

«Произошло знаменательное событие, и это событие ждали на Родине героя много лет. Этим указом признана заслуга нашего земляка, которого на протяжении многих лет воспринимали как подлинно народного героя. Судьба Минигали Шаймуратова — олицетворение судьбы славных сынов нашего народа. Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов и дедов», — сказал он.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.