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В Уфе из-за пандемии коронавируса временно закрыты парки, скверы, аллеи и детские площадки

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе из-за пандемии коронавируса временно закрыты парки, скверы, аллеи и детские площадки Фото: Олег Яровиков

В Уфе расширены меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В соответствии с поручением главы администрации г. Уфы Ульфата Мустафина с 30 марта в городе закрыты парки, скверы, аллеи.

На входных группах размещены предупреждения о временном закрытии, а также сигнальные ленты. Парки и скверы патрулируют сотрудники Центра общественной безопасности г. Уфы совместно с сотрудниками полиции.

Кроме того, жилищные службы города ограничили допуск на детские площадки во дворах многоквартирных домов.

«Уважаемые уфимцы! Призываем вас на период нерабочей недели находиться дома, чтобы снизить распространение коронавируса. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При вынужденном выходе в магазин или на улицу необходимо соблюдать дистанцию в полтора-два метра друг от друга. Настоятельно рекомендуем в эти дни воздержаться от посещения общественных мест и соблюдать режим самоизоляции», — сообщили в мэрии Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин, коронавирус
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