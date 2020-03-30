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«Это большой подарок в память всем участникам войны» - о присвоении Шаймуратову Героя РФ

ПОЛИТИКА

Большой подарок в память всем участникам войны — так назвал присвоение звания Героя России посмертно генералу Шаймуратову заместитель полпреда Башкирии в Москве Ришат Халиков.

«Я вырос в доме, где всегда были пластинки про «Шаймуратова генерала». Мама моя очень любила эти песни, так что все мое детство прошло под «Шаймуратова генерала». И очень приятно, что он был дипломатом, работал в Турции, Китае. До войны был в Москве, служил в Генеральном штабе, в одном из самых почетных его подразделении, связанном с заграницей.

И мне очень приятно как дипломату, что справедливость восторжествовала, что через много лет, благодаря энергичным действиям нынешнего руководства республики, звание Героя Шаймуратову присвоено. Это большой подарок в память всем участникам войны. Я помню, из Башкирии почти 800 тысяч было призвано, это в память всем погибшим, не только из Башкирии, — всем, кто воевал. Звание Героя ему пытались присвоить еще после войны, но там были какие-то формальности, уточнялось место захоронения и прочие чисто юридические моменты. А так его 112-я дивизия была, как в настоящее время говорят, спецназ воздушно-десантных войск и подразделения этой дивизии появлялись там, где не ждали: в лесах, болотах и наводили страх и ужас на гитлеровские войска.

Я думаю, что сегодня, когда у всех непонятное настроение с коронавирусом, эта новость очень воодушевила, я думаю, справимся и с этой болезнью и отпразднуем 75-летие Победы. Хорошо написал Хабиров. Комдив у всех, кто хоть немного слышал о нем — был Героем. Именно такими людьми на крутых поворотах истории славилась Русь. Достойно награждён Президентом страны. Вечная слава и память Герою России, славному сыну башкирского народа!» — сказал Халиков.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
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