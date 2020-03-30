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Награда - Герою: Радий Хабиров осуществил многолетнее стремление башкирского народа

ПОЛИТИКА

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Заместитель директора Национального архива Республики Башкортостан Ниязбай Салимов рассказал агентству «Башинформ» предысторию долгожданного события:

«Сразу же после окончания Великой Отечественной войны Башкирский обком ВКП(б) обратился в ЦК КПСС с просьбой присвоить гвардии генерал-майору М.М. Шаймуратову звания Героя Советского Союза. Документы-ходатайства по данному вопросу направлялись в Москву за минувший период неоднократно. Переписка Башкортостана с центром благодаря настойчивости главы Башкортостана Радия Хабирова, наконец, дала свои плоды! — говорит Ниязбай Салимов. -

Радий Фаритович Хабиров проявил себя человеком дела: в прошлом году в Кармаскалинском районе он обещал, что обязательно постарается осуществить многолетнее стремление башкирского народа по вопросу присвоения заслуженного высокого звания легендарному комдиву. Спустя многие годы, в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, справедливость вострожествовала!».

Собеседник агентства отметил, что в фондах Национального архива РБ имеется целый пласт документов о формировании и боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее легендарном командире Минигали Шаймуратове.

Ниязбай Салимов добавил, что скоро в Башкирии будет издана книга воспоминаний жителей села Петровское (ныне город) Луганской Народной Республики.

«Мемуары для данного сборника привез из дружественной республики Радий Хабиров и передал в феврале этого года на хранение в Национальный архив РБ», — сообщил замдиректора Нацархива РБ.

Лейла Аралбаева
Теги: Шаймуратов, Герой России, комментарии
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