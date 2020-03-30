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Справедливость восторжествовала, генерал Шаймуратов - Герой России: мнение

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Справедливость восторжествовала, генерал Шаймуратов - Герой России: мнение Фото: Олег Яровиков

В присвоении звания Героя России генералу Минигали Шаймуратову начальник отдела использования публикаций Национального архива РБ Зульфар Гатиятуллин видит восстановление исторической справедливости.

«К этому шли очень долго. С момента окончания войны уже были предприняты первые попытки решить этот вопрос. И сами тоже обращались воины, командиры дивизии. И известные люди, Буденный обращался, командир седьмого корпуса писал рапорт, но все эти рапорты, обращения оставались без ответа. Во-первых, время, наверное, было такое, когда не было уверенности в том, что именно Шаймуратов погиб, не попал в плен. Судя по документам, этот момент проверяли, руководство волновало именно это. И когда было точно установлено, что он погиб, захоронен в братской могиле, возможно, руководство считало, что его уже наградили орденом, как тогда говорили, за одно и то же одной награды не будет.

Все-таки справедливость восторжествовала. И этот вопрос в течение долгих лет наконец решился, даже население поддерживало, устраивало флешмобы. Я считаю, что это положительный момент не только для республики, но и для всех ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне и которые живы сегодня, они, наверное, с благодарностью воспримут эту новость.

С приходом главы Радия Хабирова этот процесс начался с большей силой. До этого процесс шел с низов. И тогда Радий Фаритович проявил в этом вопросе свою заинтересованность, открыто заявив, что не только поддерживает эту идею, но и будет всеми силами поддерживать и обращаться в вышестоящие органы о присвоении Шаймуратову звания Героя. Хабиров сказал, что мы еще до конца не осознали все величие фигуры Шаймуратова, и даже не знаем полностью его биографию. И он прав, на сегодня нет научно обоснованной и написанной исходя из документов научной биографии Шаймуратова. Какую-то часть биографии мы знаем, какую-то не знаем, потому что его деятельность была связана первоначально с разведкой, поэтому многие материалы были засекречены. С некоторых гриф секретности до сих пор не снят, хранятся они в Центральном архиве Министерства обороны, и доступа к ним нет. Полностью эта часть его деятельности не изучена. И в этом плане Радий Фаритович прав. Личность Шаймуратова до конца не изучена, на его примере мы должны воспитывать подрастающее поколение, должны снимать о нем фильмы, писать о нем книги. Красивым завершением всей этой эпопеи должен быть памятник на центральных улицах Уфы», — сказал Гатиятуллин.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
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