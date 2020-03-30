«Мы убедили всех, что Шаймуратов - Герой. И нас слышат» - мнение члена ОП РФ

Член общественной палаты России Ростислав Мурзагулов считает, что до сих пор Минигали Шаймуратов не получил звезду Героя из-за строгости регламентов.

«65 лет приходили однообразные ответы… Менялись названия страны и ее наградных комиссий, но оставалась норма «обстоятельства гибели должны быть известны». Он дал стране 78 Героев Советского Союза, сам вдохновил каждого бойца на свой подвиг… В последний бой на верную смерть пошел, зная, что имеет полное моральное право пойти в обход вместе с группой, охранявшей знамя дивизии. Невероятный человек, по сравнению с которым все крепкие орешки – глупые мультяшные персонажи. И он не получил заслуженную звезду Героя только по причине строгости регламентов. Это пытались исправить все руководители Башкирии — от Нуриева до Хабирова. Слава богу, вода доточила камень. Теперь Салавату Юлаеву и Кинзе не будет скучно без Минигали в их пантеоне. Вы спросите – какое каждому из нас дело до того, что случилось почти семь десятков лет назад? Все просто. Если бы мы не отстояли генерала Шаймуратова – то кто обратил бы внимание на то, чего хорошего каждый из вас, дорогие подписчики, сделает еще в жизни? Если бы мы не добились справедливости даже для него, то можно ли было бы рассчитывать на справедливость для нас с вами, обычных людей, не суперменов? А теперь – можно. А это – важно», — написал Мурзагулов в Фейсбуке.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.