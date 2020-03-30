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Историк Рамиль Рахимов: Награждение Шаймуратова - событие федерального, мирового масштаба

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Историк Рамиль Рахимов: Награждение Шаймуратова - событие федерального, мирового масштаба Фото: Олег Яровиков

Сегодня весь Башкортостан всколыхнула радостная новость о присвоении легендарному комдиву, генерал-майору Минигали Шаймуратову звания Героя России посмертно.

Руководитель башкортостанского отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов прокомментировал агентству «Башинформ» это событие.

«Это очень радостное действие, которое выполнено нашим Верховным Главнокомандующим, президентом Российской Федерации в преддверии юбилея Великой Победы. Дело в том, что не только восстановлена историческая справедливость — человек, который заслуживал это звание своим военным талантом, самоотверженным отношением к долгу, героизмом, любовью своих солдат и офицеров в те годы, человек, который бескомпромиссно воевал с врагом и сложил свою жизнь ради Победы, — он должен был быть давно уже награжден, но в силу ряда сложных обстоятельств это награждение все время откладывалось», — говорит Рамиль Рахимов.

Военный историк пояснил, что звание Героя России не присуждалось, поскольку формально Шаймуратов и 112-я Башкирска кавалерийская дивизия уже были награждены.

«Глава нашей республики Радий Фаритович Хабиров и его штаб нашли документально некоторые моменты, которые позволили военным увидеть эти действия, достойные высокой оценки — награды Героя России», — подчеркнул Рамиль Рахимов.

Историк отметил, что республика берет на себя еще одно обязательство, когда добавляет к плеяде своих великих героев еще одного Героя России.

«Мы должны понимать, что эти люди погибали ради нашей жизни, ради того, чтобы люди жили хорошо. Мы должны сделать жизнь в нашей республике красивой, счастливой, чтобы нашим ответом были не просто памятники, не просто золотая Звезда Героя в музее, а именно наши действия. Это очень важный факт внимания, событие федерального масштаба, мирового. Для нас это еще один момент, что мы должны равняться на Героя», — резюмировал Рамиль Рахимов.

ИА «Башинформ»
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