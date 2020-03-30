Историк Рамиль Рахимов: Награждение Шаймуратова - событие федерального, мирового масштаба

Историк отметил, что республика берет на себя еще одно обязательство, когда добавляет к плеяде своих великих героев еще одного Героя России.

Военный историк пояснил, что звание Героя России не присуждалось, поскольку формально Шаймуратов и 112-я Башкирска кавалерийская дивизия уже были награждены.

Сегодня весь Башкортостан всколыхнула радостная новость о присвоении легендарному комдиву, генерал-майору Минигали Шаймуратову звания Героя России посмертно.

ИА «Башинформ»

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