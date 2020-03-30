Фото: ИА «Башинформ» В России пассажиры старше 65 лет могут отменить поездку на поезде дистанционно Фото: ИА «Башинформ»

В России пассажиры старше 65 лет могут отменить поездку на поезде дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга РЖД.

Специально для пассажиров старше 65 лет, которые находятся на карантине или которым не рекомендовано посещать общественные места в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, разработана технология возврата неиспользованных проездных документов на поезда отправлением до 1 июня 2020 года, оформленных в билетных кассах.

Теперь пассажир, относящийся к указанной возрастной группе, может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по тел.: 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку.

Оператор ЕИСЦ фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор согласовывает с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства после снятия ограничений при наличии оригинала проездного документа.

При этом неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. С условиями возврата в остальных случаях можно ознакомиться на официальном сайте ОАО﻿ «РЖД».

Напоминаем, что электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Также, вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

Ранее «Башинформ» сообщал об отмене курсирования некоторых поездов.