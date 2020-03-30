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«Яндекс» оценивает самоизоляцию жителей Уфы в 3,1 балла

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

«Яндекс» оценивает самоизоляцию жителей Уфы в 3,1 балла Фото: Валерий Шахов

«Яндекс» запустил сервис, который оценивает уровень самоизоляции россиян. Разработчики составили карту наподобие «Яндекс.Пробки».

«Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — объяснили специалисты компании.

На 30 марта уровень самоизоляции жителей Уфы оценивается в 3,1 балла. Это означает, что большая часть горожан находится дома. Лучше всего с задачей по соблюдению режима карантина справляются жители Южно-Сахалинска (4 балла). Хуже всего — Котельники (2,4 балла).

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Уфа, самоизоляция, Яндекс
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