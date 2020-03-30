В разгар боя ворвался в фашистский окоп: Подвиг пулеметчика из Башкирии на берегу Дона

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

На берегу тихого Дона разгорелся жестокий бой. Гитлеровцы во что бы то ни стало пытались вернуть утраченные позиции. В критический момент пулемет жителя Башкирии преградил фашистам дорогу. О подвиге бойца рассказали в газете «Красная Башкирия» в феврале 1943 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Во время Великой Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками большую стойкость и отвагу проявил житель Башкирии Мурза Хабибуллин. Среди бойцов и командиров он пользовался заслуженной любовью и почетом, его героическими подвигами гордился комсомол.

Так, в боях за населенный пункт К. на берегу тихого Дона советские бойцы несколько часов успешно отражали атаки превосходящих сил врага. Не считаясь с огромными потерями, гитлеровцы во что бы то ни стало пытались вернуть утраченные позиции.

Героически сражались советские бойцы и командиры, не уступая ни шагу занятой территории. Но вот неожиданно штаб одного из подразделений попал в тяжелое положение. Враг яростно рвался вперед. В самый критический момент пулемет Мурзы Хабибуллина преградил фашистам дорогу к штабу.

Не раз гитлеровцы пытались окружить отважных пулеметчиков, но их попытки были тщетны. Мурза Хабибуллин гранатами разрывал кольцо и продолжал косить вражеских солдат.

В этой неравной схватке был ранен второй номер расчета. Но Хабибуллин не дрогнул и с прежним упорством оборонял свой рубеж. Боец помнил одно: там, за спиной, штаб, в руках которого судьба подразделения, судьба его товарищей.

«Оставшись один, Хабибуллин снял пулемет со станка, быстро сменил позицию и, положив пулемет на колени, с фланга обстрелял противника. Не выдержав огненного шквала, враг отошел», — рассказали в издании.

В другом сражении, в самый разгар боя Хабибуллин ворвался во вражеский окоп и огнем из своего пулемета в упор расстреливал немецких оккупантов. Оправившись от неожиданности, гитлеровцы предприняли атаку. Подпустив врага на 50 метров, Хабибуллин открыл уничтожающий огонь. Дорого обошлась фашистам эта попытка. 25 фрицев поплатились жизнью. Не добившись успеха, остальные отошли.

Так, за короткое время уроженец Башкирии Мурза Хабибуллин уничтожил из своего пулемета более 150 фашистских головорезов. «Высоко оценило командование его заслуги перед родиной и представило его к правительственной награде», — информировала газета 3 февраля 1943 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.