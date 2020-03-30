Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии могут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта Фото: ИА «Башинформ»

4 апреля в 13.00 в рамках онлайн-марафона от организаторов Тотального диктанта пройдет онлайн-диктант, написать который может любой желающий.

Председатель филологического совета Тотального диктанта и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов продиктует текст под названием «Время, вперед!». Текст специально для акции написал Андрей Геласимов. После диктанта состоится разбор текста.

Чтобы написать «фантомный» диктант, нужно зарегистрироваться на марафон и присоединиться к трансляции на сайте Totaldict.ru.

Вместе со всеми диктант напишут участники группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.

Организаторы обещают также семь часов онлайн-лекций от лучших экспертов и приглашенных гостей Тотального диктанта.

Сама акция грамотности перенесена на 17 октября.