Со стороны выглядит эпично: как встречают пассажиров в аэропорту Уфы из-за коронавируса

Фото: пресс-служба аэропорта Уфы, Станислав Шахов





Фото: пресс-служба аэропорта Уфы, Станислав Шахов

Для стороннего наблюдателя меры, принимаемые в уфимском аэропорту в условиях распространения коронавируса, выглядят как картина приближающегося апокалипсиса. Некоторые пассажиры снимают сотрудников Роспотребнадзора и Минздрава Башкирии на видео, а потом пугают этими записями своих подписчиков в соцсетях. Руководитель пресс-службы столичного аэропорта Татьяна Ризван сообщила о том, как сейчас встречают авиапассажиров в Уфе.

1. Согласно распоряжениям Роспотребнадзора РФ, обязательно проверяют граждан, прилетевших из зарубежных стран. Можно сколько угодно возмущаться в комментариях, но если регулятор не считает нужным устраивать тотальную проверку, значит есть на то причины.

2. Прилетевших внутренними рейсами проверяют сотрудники Минздрава. Уфимский аэропорт один из немногих авиаузлов, где это происходит. Но проверка добровольная. Ни у Роспотребнадзора, ни у Минздрава нет нормативных документов для того, чтобы проверять всех, независимо от того, хотят они этого или нет. Большинство пассажиров действительно сдают анализы добровольно, но есть и те, кто игнорирует эту процедуру. Это касается внутренних рейсов, на международных проверка обязательна.

3. Процедура проверки простая: на борту или в зале прилёта авиапассажир заполняет анкету с указанием контактных данных. В зале выдачи багажа находятся медики, они возьмут анализы на месте. В течение нескольких дней, если проба положительная, с гражданином свяжутся врачи. Если анализ отрицательный, звонка не будет.

4. На борту, либо на выходе из самолета авиапассажиру замеряют температуру. Кроме того, в зале установлены стационарные тепловизоры. Если температура повышенная, то гражданина осмотрят в медсанчасти аэропорта и, скорее всего, госпитализируют до получения результатов проб на коронавирус.

5. Никаких демонстративных вызовов бригад, никаких проверок полиции на гражданство нет.

6. Если возле прилетевшего самолета находится скорая помощь с работающими проблесковыми сигналами, на борт заходят люди в специальных костюмах, значит в аэропорт поступила заявка либо от экипажа, либо от Минздрава или Роспотребнадзора о нахождении там пассажира, прилетевшего транзитом, в отношении которого есть подозрения на инфицирование, либо пассажира с симптомами ОРВИ. В этом случае:

— Высадка пассажира производится в автомобиль скорой помощи аэропорта для доставки в изолятор санитарно-карантинного пункта (СКП) Роспотребнадзора.

«Да, в этот момент возле борта скопление техники, проблесковые сигналы, выглядит всё со стороны довольно эпично», — отметила представитель пресс-службы аэропорта.

— После осмотра пассажира медиками есть два варианта развития события. Бессимптомный помещается в обсерватор на период карантина. При симптомах ОРВИ на скорой помощи пассажира доставляют в инфекционную больницу №4.

— У всех пассажиров данного рейса берутся анализы, далее их отслеживают медики и сотрудники Роспотребнадзора. Самолет и весь транспорт обрабатываются дезинфекторами с подтвержденной противовирусной активностью. Системы кондиционирования воздуха на борту работают исправно, поэтому не нужно спекулировать на тему, что весь борт инфицирован, это фантазия, не более того.