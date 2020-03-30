Фото: Валерий Шахов В Башкирии планируется ввести режим полной самоизоляции граждан Фото: Валерий Шахов

В Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров со ссылкой на рекомендации премьер-министра Михаила Мишустина. Глава российского правительства попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Радий Хабиров соберет по этому поводу совещание с главами муниципалитетов и членами правительства республики.

«Начинайте обдумывать, готовить ресурсы, средства о переходе граждан на полную самоизоляцию», — сказал Радий Хабиров.

Как сообщалось ранее, власти Москвы и Подмосковья ввели ограничения на передвижения граждан. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор. В ближайшие дни выходить из дома в Москве можно будет только при наличии специального пропуска.