Фото: Олег Яровиков В Башкирии мужчина погиб под колесами грузового поезда Фото: Олег Яровиков

В Давлеканово 24 марта на железной дороге произошел смертельный инцидент. Как сообщил 30 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, под грузовой поезд попал мужчина. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Мужчина переходил железнодорожные пути в непредусмотренном для этого месте», — сказал Фарит Гумеров.