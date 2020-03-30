Фото: пресс-служба УФССП по РБ В Башкирии судебные приставы перестроили работу из-за коронавируса Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Из-за временного прекращения личного приема граждан, в каждом структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Башкортостану установили специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

«По обращениям граждан, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение. Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на деньги должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефону дежурной части Управления 8 (347) 273-56-40», – сообщил руководитель Управления, главный судебный пристав РБ Ильнур Махмутов.

Получить информацию о наличии задолженности по исполнительному производству и оплатить ее граждане могут в разделе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства http://r02.fssprus.ru/.

Узнать подробную информацию о ходе исполнительного производства и подать обращение в электронном виде можно в «Личном кабинете стороны исполнительного производства», осуществив переход с https://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/action/login на сервис «Единый портал государственных услуг» https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp.

Произвести оплату задолженности можно с помощью этого же сервиса. Обращения рекомендуется направлять в письменной форме или посредством интернет-приемной на сайте службы судебных приставов http://r02.fssprus.ru/ir/.

Номера телефонов сотрудников также размещены на официальном сайте УФССП по РБ в разделе «Контакты» http://r02.fssprus.ru/contacts/