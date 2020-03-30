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Истек срок карантина у 795 жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа

ОБЩЕСТВО
Фото: скрин видео

Истек срок карантина у 795 жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа Фото: скрин видео

Истек 14-дневный срок карантина у 795 жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа, сообщила на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Соблюдение режима самоизоляции вернувшихся из-за границы проверяют 216 специальных мобильных бригад.

По состоянию на 29 марта, в республике из-за рубежа прибыло 9 346 граждан. Проверены 8 648 человек.

Обходы показали, что 2,5 тысячи граждан не проживают по указанным адресам. В таких случаях сведения об адресе проживания актуализируются в МВД.

1299 граждан (15%) не находились дома при первом посещении. При повторных проверках уже 60% находились дома.

Нарушают режим самоизоляции 215 человек. Сведения о нарушителях передаются в Роспотребнадзор для привлечения к административной ответственности.

ИА «Башинформ»
Теги: самоизоляция
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