Фото: скрин видео Истек срок карантина у 795 жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа Фото: скрин видео

Истек 14-дневный срок карантина у 795 жителей Башкирии, прибывших из-за рубежа, сообщила на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Соблюдение режима самоизоляции вернувшихся из-за границы проверяют 216 специальных мобильных бригад.

По состоянию на 29 марта, в республике из-за рубежа прибыло 9 346 граждан. Проверены 8 648 человек.

Обходы показали, что 2,5 тысячи граждан не проживают по указанным адресам. В таких случаях сведения об адресе проживания актуализируются в МВД.

1299 граждан (15%) не находились дома при первом посещении. При повторных проверках уже 60% находились дома.

Нарушают режим самоизоляции 215 человек. Сведения о нарушителях передаются в Роспотребнадзор для привлечения к административной ответственности.