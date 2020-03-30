Фото: Валерий Шахов Улицы городов Башкирии будут очищать после зимы в усиленном режиме Фото: Валерий Шахов

Улицы столицы Башкирии и других городов республики будут мыть. Такое распоряжение озвучил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

«Техника должна работать на износ. С шампунем мойте. Это и в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, и в рамках дней чистоты. Ни с кого не снимается обязанность очистки муниципалитетов после зимы», — подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что сегодня проверит выполнение своего поручения.

Улицы Уфы уже начали обрабатывать шампунем. Как сообщал «Башинформ», при промывке дорог есть своя технология. Вслед за поливальной машиной, которая мощной струей воды с шампунем размягчает грязь и смывает различные загрязнения, едет трактор МТЗ со щеткой, сметающий все к обочине. Следующая за ним вакуумная уборочная машина «Вихрь», так называемый «дорожный пылесос», полностью убирает весь мусор. В основном так чистят участки центральных городских магистралей и в меньшей степени — второстепенные улицы и тротуары.

Промывка шампунем помогает избавиться от скопившегося за холодный сезон мусора и песка на дорогах. Она также эффективно выводит нефтяные пятна и иные загрязнения, которые за зиму превращаются в стойкую пленку. Чистая поверхность асфальта позволит лучше выполнять ямочный ремонт и наносить разметку. Сообщается, что специальный шампунь будет применяться для мойки дорог во всех районах Уфы.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Уфе начали дезинфицировать остановочные пункты, подземные пешеходные переходы и подъезды.