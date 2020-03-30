Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: О продлении учебного года, урезании зарплат и обиде хоккеиста Фото: ИА «Башинформ»

Сенатор от Башкирии назвала условия, при которых российские школьники смогут завершить учебный год в установленные сроки и продлевать его не потребуется.

О продлёнке. Если родители будут следить, чтобы во время карантина дети находились дома, а школы смогут мобилизоваться и организовать дистанционное обучение, то продлевать учебный год не потребуется. Об этом «Парламентской газете» сказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенатор от Башкирии допустила, что в случае неблагополучного развития сценария с распространением коронавируса российским школьникам могут продлить учебный год, но пока делать какие-то прогнозы преждевременно. «Сейчас самое важное, чтобы дети сидели дома, чтобы родители находили для них полезные занятия, чтобы дистанционное обучение было организовано на высоком уровне», — сказала Гумерова. Она также отметила, что у родителей много вопросов по онлайн-обучению, «так как в некоторых школах учителя подключились, дают обратную связь, а в некоторых — ограничились тем, что просто перечислили параграфы для самостоятельного изучения».

В Башкирии полиция задержала создателей финансовой пирамиды, обманувших 4 тысячи вкладчиков на 600 млн рублей. Об этом передали в ТАСС со ссылкой на сообщение официального представителя МВД России Ирины Волк. По версии следствия, бывший руководитель потребительского кооператива вместе с сообщником принимал под проценты денежные вклады. Филиалы компании располагались в Уфе и десяти других крупных городах Башкирии. При этом организация не имела кредитной лицензии, а проценты пайщикам платились за счет средств других участников. В дальнейшем, нарушив условия договоров, злоумышленники не выплатили гражданам обещанных денег и присвоили их, рассказала Ирина Волк агентству.

Газета «АиФ-Москва» по этой теме написала, что предполагаемый организатор финансовой пирамиды в Башкирии и его соучастник помещены под стражу, возбуждены уголовные дела.

«Карантин оказался подсудным делом» — так называется материал в газете «Коммерсантъ», в котором рассказывается, что в выходные в Уфе посетителей ночного клуба G-room в ТДК «Гостиный Двор» застали за участием в незаконной «Антикарантинной вечеринке». При этом с 25 марта в Башкирии из-за угрозы распространения коронавируса введен полный запрет на деятельность ночных клубов, пояснили в издании. Как сообщается, оперативная группа, прибывшая на место по звонку волонтеров, установила, что в клубе находилось более 50 человек, в том числе несовершеннолетние. В итоге 11 несовершеннолетних были доставлены в отдел полиции №9, их родителям грозит штраф до 500 рублей. А меры в отношении руководства заведения должен определить Роспотребнадзор, рассказали в издании и уточнили, что с начала недели в Башкирии за нарушение карантинных мероприятий составлены административные протоколы в отношении более чем 40 человек. Пока в регионе зарегистрировано пять инфицированных.

О том, что в уфимском клубе в первый день карантина устроили вечеринку, рассказали многие федеральные СМИ. Как передали на РЕН ТВ, вечеринка активно продолжалась, пока заведение не посетили сотрудники правоохранительных органов. «При этом представители администрации заведения заявили, что мероприятие проводилось законно», — отмечают на телеканале. «В Уфе накажут родителей 11 подростков, пришедших на концерт несмотря на запрет», сообщили по этой теме в ТАСС﻿.

Также в Уфе власти разогнали горожан, жаривших в местном парке шашлык. Как пишет «Газета.ру», «компании людей, проигнорировавших просьбу властей о соблюдении изоляции, находились в мангальной зоне и жарили шашлыки в парке имени Лесоводов Башкортостана». Ранее уфимская администрация рекомендовала соблюдать самоизоляцию на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. После инцидента мангальная зона парка была закрыта на неопределенный срок, рассказали в издании.

Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае, продолжает «коронавирусную» тему INTERFAX.RU. В сообщении говорится, что «инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае». В связи с этим министр здравоохранения Башкирии призвал жителей Сибая и Баймакского района обратиться к специалистам, если они контактировали с заболевшими продавцами в 37-м павильоне рынка 22 марта. В материале отмечается, что «жители Челябинской области по возвращении из-за рубежа не остались на самоизоляции и сейчас госпитализированы с подтвержденным диагнозом».

«Обидно за проделанную нами работу». Хоккеист «Салавата Юлаева» Никита Сошников в интервью «Известиям» рассказал о своих чувствах после решения КХЛ. В издании пояснили, что досрочное завершение сезона КХЛ из-за коронавируса не позволило до конца реализовать себя 8 командам, дошедшим до второго раунда плей-офф. Отмечается, что одним из самых ожидаемых событий несостоявшейся концовки сезона было противостояние казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева». «Два принципиальных соперника попали друг на друга во втором раунде Кубка Гагарина. Клуб из Башкирии провел тяжелый регулярный чемпионат, заняв лишь шестое место в Восточной конференции. Но в первом раунде неожиданно выбил действующего финалиста плей-офф омский «Авангард» (4:2 в серии). При этом уфимцы играли без одного из своих лидеров — нападающего Никиты Сошникова». Из-за сотрясения мозга Сошников пропустил конец регулярного чемпионата. По словам Сошникова, для него решение КХЛ о досрочном завершении сезона было ожидаемым. «Особенно после того, как перенесли на год Олимпиаду в Токио, было бы странно продолжать сезон в КХЛ», — сказал он. «Но, разумеется, обидно за работу, проделанную нами. Я не играл в первом раунде плей-офф против «Авангарда», но переживал за ребят. Они проделали большой объем работы и добились отличного результата, пройдя в следующий раунд. Есть досада, что ни мы, ни болельщики «Салавата Юлаева» не увидим серию с «Ак Барсом», не примем в ней участия. Все ждали ее с нетерпением и хотели побороться за выход в финал конференции, но не сложилось», — поделился Сошников, отметив: «если бы была возможность отодвинуть плей-офф на май, договориться с хоккеистами было возможно».

Об урезании зарплат футболистов... Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, когда может начаться обсуждение с игроками возможности урезания зарплат в связи с пандемией коронавируса. «Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать. Всё будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу», — приводит слова Газизова телеканал «RT», пояснив, что РПЛ была приостановлена из-за коронавируса.

...И продлении карантина. Тем временем News.ru информирует, что руководство ФК «Уфа» решило продлить карантин для команды до 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом. При этом все футболисты продолжают находиться в Уфе, никто из них никуда не уезжал, отмечает портал.