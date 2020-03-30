Стали известны анализы членов правительства Башкирии на коронавирус
Фото: Ксения Калинина
Стали известны анализы членов правительства Башкирии на коронавирус Фото: Ксения Калинина
Анализы проб, взятых у членов правительства Башкирии, показали отрицательные результаты.
Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник, 30 марта.
«Исследования будем периодически повторять», — сказал он.
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